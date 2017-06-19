В США из-за обрушения здания пострадали более 50 человек

2017-06-19 04:09 | www.trend.az | 3

Более 50 человек пострадали при обрушении здания в американском городе Калиспелл, штат Монтана, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал KPAX.

По словам Шарптон, большое количество ортопедических и неврологических повреждений требовали немедленного хирургического вмешательства. Некоторых пострадавших пришлось доставить в больницы на вертолетах. На данный момент два человека находятся в критическом состоянии.