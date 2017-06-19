В США при обрушении здания пострадали более 50 человек

2017-06-19 04:08 | www.apa.az | 2

Свыше 50 человек пострадали в результате частичного обрушения здания в штате Монтана.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел в лесном поселке неподалеку от населенного пункта Лейксайд.

По имеющимся данным, часть балкона летнего коттеджа, на котором находились несколько десятков человек, обвалилась. Пострадавшие были госпитализированы. Два пациента находятся в критическом состоянии.

Причины обрушения неизвестны. Правоохранительные органы проводят расследование происшествия.