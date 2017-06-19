В Лондоне фургон наехал на толпу людей (Обновлено)

2017-06-19 05:29 | www.trend.az | 3

05:29 (GMT+4) По данным газеты Daily Mail, пострадали по меньшей мере десять человек.

Нападение, как сообщает газета Independent со ссылкой на очевидцев, произошло вскоре после полуночи по местному времени. Фургон наехал на людей, выходивших из мечети в Финсбери парке, передает РИА Новости.

Движение по дороге Севен Систерс перекрыто. Власти призывают местных жителей искать альтернативные маршруты.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи.

04:15 (GMT+4) Фургон совершил наезд на толпу людей в Лондоне, передает в ночь на понедельник РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Полиция Лондона сообщила в микроблоге Twitter, что находится на месте происшествия на улице Севен Систерс. Есть пострадавшие. Один человек задержан.