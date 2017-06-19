Londra'da bir araç yayaların üzerine sürüldü

2017-06-19 05:39 | www.trend.az | 1

İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park Camisi yakınında bir şoför, aracını kaldırımdaki yayaların üzerine sürdü.

Londra polisinden yapılan açıklamada, polis ekipleri ve acil servis görevlilerinin cami yakınında gerçekleşen olayla ilgilendiği kaydedildi.

Açıklamada, yerel saatle 00.20'de (TSİ 02.20) bir aracın kaldırımdaki yayalara çarptığı yönünde polise ihbar geldiği bildirildi.

Bir kişinin gözaltına alındığını belirten polis, olayda birkaç yaralı olduğunu aktardı.

Polis, olayın detaylarına ilişkin bilgi vermezken, sosyal medya platformlarından yapılan paylaşımlarda ise beyaz bir erkeğin aracını yayaların üzerine kasıtlı olarak sürdüğü belirtiliyor.

Görgü tanıkları, sürücünün teravih çıkışını hedef aldığını öne sürerken, polis bu iddiayı ya da olayın terör bağlantılı olup olmadığını henüz doğrulamıyor.

Londra'da bu ay başında ve Mart ayında benzer olaylar yaşanmıştı.

Kullandıkları minibüsle 3 Haziran gecesi Londra Köprüsü üzerinde yayaları ezen, daha sonra da yakındaki Borough Pazarı'nda araçtan inerek çevredekileri bıçaklayan 3 kişi, polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Olayda, saldırganların yanı sıra 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Mart ayında da "Adrian Russell Ajao" isimli saldırgan, kiralık aracını, Westminster Köprüsü'nde saatte 120 kilometre hızla insanların üzerine sürmüş, araç, İngiltere Parlamentosunun demir parmaklıklarına çarparak durmuştu. Aracından çıkarak parlamentonun girişindeki bir polisi bıçaklayan saldırgan, olay yerinde vurularak öldürülmüştü. Bu saldırıda da 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA