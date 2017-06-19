В Мали ликвидировали напавших на туристический лагерь боевиков - ОБНОВЛЕНО-1

2017-06-19 05:56 | www.apa.az | 3

По меньшей мере четыре человека, совершивших нападение на туристический лагерь в столице Мали, ликвидированы.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр безопасности страны Салифа Траоре.

Министр не прокомментировал, были ли еще нападавшие. По последним данным, удалось спасти 32 человека, находившихся в заложниках. Ранее стало известно о двух жертвах нападения. Одна из жертв — женщина франко-габонского происхождения. В воскресенье в Бамако было совершено нападение на туристический лагерь.

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32 заложника, захваченных боевиками во время нападения на курорт в пригороде столицы Мали Бамако, освобождены спецслужбами, 2 военнослужащих погибли.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство безопасности и гражданской обороны.

Вооруженная группа атаковала туристический комплекс под названием Лагерь Кангаба в местечке Дугуракоро недалеко от аэропорта Бамако, где любят отдыхать иностранцы. По словам официального представителя ведомства Баба Киссе, район был полностью оцеплен спецподразделениями в составе малийских и французских военных, которые проводят там спецоперацию. Ситуация, отметил он, "находится под контролем"

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22:04

Нападение совершено на туристический лагерь в столице Мали Бамако, местные жители сообщают о стрельбе

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, информации о пострадавших пока не поступало.

На место прибыли малайские военные и военнослужащие контртеррористического контингента французских ВС, размещенных в стране.