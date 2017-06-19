В Лондоне автомобиль наехал на пешеходов, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

2017-06-19 06:28 | www.apa.az | 4

Вслед за наездом фургона на людей, произошедшем на северо-востоке британской столицы, последовал инцидент с применением холодного оружия.

Как передает АПА, об этом сообщила газета Evening Standard. По информации издания, после того, как автомобиль сбил людей на тротуаре, из него выбежал человек с ножом в руках. Отмечается, что один из людей пострадал от ножевых ударов.

При этом телеканал Sky News со ссылкой на очевидца сообщает, что двоим из троих мужчин, которые находились в фургоне, протаранившем толпу на северо-востоке Лондона, удалось бежать. "В грузовике было три человека. Одного задержала полиция, двое остальных — скрылись", — сказал очевидец.

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Несколько человек пострадали, один задержан в результате наезда фургона на пешеходов в Лондоне.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте Скотленд-Ярда.

Инцидент произошел в районе улицы Севен Систерс Роуд.

Согласно данным Daily Mail, пострадали более 10 человек. Издание информирует, что наезд был осуществлен водителем на микроавтобусе вблизи местной мечети в тот момент, когда верующие расходились после ночной молитвы.