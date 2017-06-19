Bahreyn'de patlama: 2 ölü

2017-06-19 07:13 | www.trend.az | 1

Bahreyn'in başkenti Manama'nın batısında meydana gelen patlamada bir güvenlik görevlisinin öldüğü, 2'sinin yaralandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Manama'nın Ed-Diraz köyündeki patlamada, bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı belirtildi.

Patlamanın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Patlama, Bahreyn'deki en yüksek Şii merci İsa Kasım'ın da doğum yeri olan Diraz köyünde yaklaşık bir ay önce gerçekleştirilen operasyonun ardından meydana gelen ilk olay oldu.

Bahreyn'deki Büyük Ceza Mahkemesi, "yasaya aykırı şekilde bağış toplama ve kara para aklama" suçlamasıyla yargılanan Kasım'ı, 22 Mayıs'ta, 1 yıl hapis ve 265 bin dolar para cezasına çarptırmış ve cezanın ertelenmesine karar vermişti.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı da ülke menfaatlerine zarar verdiği gerekçesiyle geçen yıl İsa Kasım'ın vatandaşlıktan çıkarılmasına karar vermişti.

Kaynak: Hurriyet