МВД Франции официально объявило о победе сторонников Макрона на выборах в парламент

2017-06-19 07:29 | www.trend.az | 2

Партия президента Франции Эмманюэля Макрона "Вперед, республика" вместе с союзниками завоевали абсолютное большинство в нижней палате парламента страны, свидетельствуют опубликованные в ночь на понедельник данные французского МВД.

Так, согласно окончательным результатам, у этой партии - 308 мест из 577 в местной нижней палате парламента, у ее союзников-центристов из "Демократического движения" будет 42 места, передает "Интерфакс".

Главной оппозиционной силой в парламенте будут правые из "Республиканцев" (113 мест) вместе с партнерами-центристами из "Союза демократов и независимых" (18 мест). Кроме того, еще шесть мест - у представителей правых, не состоящих в "Республиканцах".

Социалисты могут рассчитывать на 29 мест, у крайне левых из "Непокорившейся Франции" и Французской коммунистической партии в общей сложности 27 мест. Ультраправый "Национальный фронт" располагает восемью местами. Остальные депутаты представляют менее крупные партии и движения.

Явка составила 42,6%, что стало рекордно низким показателем для Франции.