Мэй назвала ужасным инцидент с наездом автомобиля на людей в Лондоне

2017-06-19 07:40 | www.apa.az | 3

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй охарактеризовала как ужасный инцидент, произошедший в понедельник в районе Финсбери-парк на северо-востоке британской столицы.

Как передает АПА, об этом сообщает телеканал Sky News. "Это ужасный инцидент. Все мои мысли с теми, кто получил ранения, и их близкими", - приводит заявление главы правительства.

19 июня фургон в котором, по свидетельству очевидцев, находились три человека, выехал на тротуар и врезался в толпу, в которой было много мусульман. Они возвращались после ночной молитвы в мечети. Полиция сообщила об одном задержанном. Газета Evening Standard информировала, что после того, как автомобиль сбил людей на тротуаре, из него выбежал человек с ножом в руках. Имеются сообщения, что один человек пострадал от ножевых ударов.