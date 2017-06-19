Правовые вопросы в ЗСТ предлагается передать Торгово-промышленной палате Азербайджана

2017-06-19 08:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Правовые вопросы, которые могут возникнуть в Зоне свободной торговли (ЗСТ), создаваемой в Азербайджане, целесообразно сосредоточить в Торгово-промышленной палате (ТПП) Азербайджана, сказал Trend эксперт-экономист Фархад Амирбеков.

По его мнению, создание на территории ЗСТ собственной арбитражной системы может привести к нежелательным проблемам в рамках единой национальной правовой системы.

"Если идти по пути фрагментации и для каждой экономической зоны создавать свои формы уникальности, это может привести к разрушению единого правового пространства. В конце концов, правовые вопросы могут возникать не только между резидентами ЗСТ, но и с резидентами, действующими в правовом поле Азербайджана. Здесь могут возникнуть определенное недопонимание и конфликты, поэтому я предлагаю иной вариант - это сосредоточение полномочий и правовых вопросов в Торгово-промышленной палате Азербайджана, в которой есть третейский суд и все механизмы, позволяющие проводить бесконфликтное досудебное разбирательство. Это очень мощный инструмент. С моей точки зрения, когда иностранные корпорации хотят войти на азербайджанский рынок, они должны стать членами ТПП", - считает Амирбеков.

Ранее арабская компания DP World (Dubai Port World - один из крупнейших мировых портовых операторов), оказывающая консалтинговые услуги для создания ЗСТ в Азербайджане, предложила создать в ЗСТ независимую арбитражную систему, которая сможет ориентироваться не только на азербайджанское, но и на международное право.

При этом основополагающей правовой системой может стать правовая система любого государства, выбранного сторонами при подписании соглашения.

Коснувшись создаваемой в Азербайджане ЗСТ в Аляте, эксперт отметил, что это хороший инструмент для привлечения крупных корпораций в страну.

"Создание Зоны свободной торговли - это очередной шаг в сторону еще большей глобализации азербайджанской экономики и ее трансформации из поставщика углеводородных ресурсов в нечто более значительное в экономическом плане. Я думаю, что предоставление только логистических услуг и перемещение транзитных грузов должно дополняться параллельно развитием собственной промышленности. В качестве операторов и агентов этой зоны я вижу крупные холдинги и корпорации. В целом создание ЗСТ - это хороший инструмент для привлечения крупных корпораций в страну", - отметил Амирбеков.

Зона свободной торговли создается в поселке Алят на основе распоряжения главы государства, подписанного в марте 2016 года. Территория нового Бакинского международного морского торгового порта также включена в состав этой зоны.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)