Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'in Katar vatandaşlarına verdiği süre doldu

2017-06-19 08:10 | www.trend.az | 1

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in, Katar'daki vatandaşlarına geri dönmeleri ve kendi topraklarında yaşayan Katarlılara ülkelerini terk etmeleri için tanıdığı süre sona erdi.

Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'in, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurması, bu ülkedeki vatandaşlarına geri dönmeleri için çağrı yapması ve kendi topraklarındaki Katarlılara da ülkelerini terk etmeleri için tanıdığı 14 günlük süre, bu ülkelerin yerel saatiyle 24.00'te son buldu.

Bu üç ülkenin vatandaşı olup ülkelerine dönenler ile bu ülkelerde yaşayıp da Katar'a dönenlerin sayısı tam olarak bilinmemekle birlikte Katar'daki İnsan Hakları Ulusal Komitesi, daha önce yayımladığı raporda, Katar'da bu ülkelerin vatandaşı olan 11 bin 387 kişinin bulunduğunu, bu ülkelerde ise bin 927 Katarlının olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA