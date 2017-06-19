В Турции возбуждено уголовное дело по факту массового отравления солдат

2017-06-19 08:20 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - В Турции возбуждено уголовное дело по факту массового отравления солдат в провинции Маниса, сообщают турецкие СМИ.

По данным СМИ, министр национальной обороны Фикри Ишик сказал, что в настоящее время ничего не угрожает жизни военнослужащих, их состояние оценивается как стабильное.

По его словам, по факту ведется расследование.

Отметим, что в результате массового отравления около 600 военнослужащих были доставлены в больницу.