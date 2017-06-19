Tarkan’ın 7 yıl aradan sonra çıkardığı “10” adlı albümü dünya müzik listelerine de girdi

2017-06-19 08:28 | www.trend.az | 1

En son 2010’da “Adımı Kalbine Yaz”ı çıkaran Tarkan, 7 yıldır merakla beklenen yeni pop albümünü nihayet sevenleriyle buluşturdu. Mega Star’ın 15 Haziran’da yayınladığı 10’uncu albümü “10”, çıkar çıkmaz hem Türkiye hem de dünya müzik listelerinde zirveye oturdu.

DÜNYA YILDIZLARIYLA AYNI LİSTEDE

Albüm, iTunes’un “en çok indirilen albümler” listesinde birçok ülkede üst sıralarda. Türkiye, Azerbaycan, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Özbekistan’da 1 numara olan çalışma, dünya sıralamasında da kendine yer bulmayı başardı. Tarkan; Ed Sheeran, Katy Perry, Coldplay, Justin Bieber gibi yıldızların bulunduğu listeye 37’nci sıradan girdi.