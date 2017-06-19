В Лондоне фургон наехал на толпу людей: есть жертвы (Обновлено)

2017-06-19 08:33 | www.trend.az | 3

08:33 (GMT+4) Один человек погиб и десять получили ранения в результате инцидента с наездом автомобиля на прохожих на северо-востоке Лондона. Об этом говорится в сообщении, распространенном 19 июня Скотленд- Ярдом, передает ТАСС.

"Один человек погиб на месте. Восемь человек, которые пострадали в результате этого инцидента, были доставлены в три различных больницы, и еще двум пострадавшим помощь была оказана непосредственно на месте происшествия", - отмечается в сообщении столичной полиции.

В свою очередь, Служба скорой помощи Лондона подтвердила, что после инцидента в три больницы были госпитализированы восемь человек.

05:29 (GMT+4) По данным газеты Daily Mail, пострадали по меньшей мере десять человек.

Нападение, как сообщает газета Independent со ссылкой на очевидцев, произошло вскоре после полуночи по местному времени. Фургон наехал на людей, выходивших из мечети в Финсбери парке, передает РИА Новости.

Движение по дороге Севен Систерс перекрыто. Власти призывают местных жителей искать альтернативные маршруты.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи.

04:15 (GMT+4) Фургон совершил наезд на толпу людей в Лондоне, передает в ночь на понедельник РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Полиция Лондона сообщила в микроблоге Twitter, что находится на месте происшествия на улице Севен Систерс. Есть пострадавшие. Один человек задержан.