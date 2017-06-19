Крупное ДТП в Турции: около 50 раненых
2017-06-19 08:50 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Чорум на севере страны пассажирский автобус попал в ДТП, говорится в сообщении полиции провинции.
Согласно сообщению, в результате ДТП, по предварительным данным, ранены 48 человек.
Как говорится в сообщении, в результате потери управления водителем пассажирский автобус упал в ущелье.
Также сообщается, что все раненые являются гражданами Турции.
"Раненые размещены в ближающие больницы" - говорится в сообщении полиции.
(Автор: Руфиз Хафизоглу.)
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