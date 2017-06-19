Крупное ДТП в Турции: около 50 раненых

2017-06-19 08:50 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Чорум на севере страны пассажирский автобус попал в ДТП, говорится в сообщении полиции провинции.

Согласно сообщению, в результате ДТП, по предварительным данным, ранены 48 человек.

Как говорится в сообщении, в результате потери управления водителем пассажирский автобус упал в ущелье.

Также сообщается, что все раненые являются гражданами Турции.

"Раненые размещены в ближающие больницы" - говорится в сообщении полиции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу.)

Твиттер: @rhafizoglu