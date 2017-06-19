Определился победитель парламентских выборов во Франции – ОБНОВЛЕНО

2017-06-19 08:55 | www.oxu.az | 3

Результаты выборов депутатов Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции подведены в 553 из 577 избирательных округов, в 293 из них победу одержали представители движения президента Франции Эммануэля Макрона «Вперед, республика», получив абсолютное большинство в нижней палате, для которого требовалось 289 мандатов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, еще 40 мандатов получили кандидаты союзной партии MoDem («Демократическое движение»).

Правоцентристская партия «Республиканцы» получила 110 депутатских мандатов, Социалистическая партия - 28, правоцентристский «Союз демократов и независимых» - 17, «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона - 16, Коммунистическая партия Франции - 10, «Национальный фронт» Марин Ле Пен - 8.

18.06.2017 (22:33)

Движение президента Франции Эммануэля Макрона «Вперед, республика» уверенно лидирует во втором туре в Национальное собрание (нижняя палата) Франции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют первые данные МВД страны.



По данным после подсчета 56,76% бюллетеней (11,8 миллиона), в целом по стране за кандидатов от «Вперед, республика» проголосовали 41,25% избирателей. Далее следует правоцентристская партия «Республиканцы» - 22,59%, правый «Национальный фронт» Марин Ле Пен - 9,93%, левоцентристская «Социалистическая партия» - 6,24% и левая «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона - 2,89%.