В США обрушилось здание: Есть пострадавшие

2017-06-19 09:07 | www.oxu.az | 3

Свыше 50 человек пострадали в результате частичного обрушения здания в штате Монтана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в воскресенье представители медицинского центра города Калиспелл.

Инцидент произошел в лесном поселке неподалеку от населенного пункта Лейксайд. По имеющимся данным, часть балкона летнего коттеджа, на котором находились несколько десятков человек, обвалилась.

Пострадавшие были госпитализированы, некоторых пришлось доставлять в больницу на вертолетах. «Два пациента находятся в критическом состоянии», - говорится в сообщении медицинского центра.

Как сообщили представители местного пожарного управления, в число пострадавших входят в том числе дети и пожилые люди. Некоторые из них получили тяжелые травмы.

Причины обрушения неизвестны. Правоохранительные органы проводят расследование происшествия.

C.C.

