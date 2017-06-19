Kurtulmuş : Diyarbakır yine bir kültür ve turizm merkezi olacak

2017-06-19 09:18 | www.trend.az | 1

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Farklılıklarımızı ayrılık haline getirmeye çalışanlara aman ha dikkat edin. Terör ve fitne fesat peşinde koşanlara da buradan diyoruz ki 'Size ekmek çıkmaz. Buradan size de bir gelecek yok, bundan vazgeçin.' Bu millet kararlıdır, hep beraber 80 milyon el ele kol kola girmiş vaziyette inşallah terörü geride bırakacak.” dedi.

Kurtulmuş, beraberinde Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Ebubekir Bal ve diğer ilgilerle Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksi'ni gezdi.

Diyarbakır Müzesi'ni ziyaret eden Kurtulmuş, daha sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

Diyarbakır’ın kısa bir süre önde fevkalade hazin olaylarla karşı karşıya kaldığını belirten Kurtulmuş, kentin terör dolayısıyla zor zamanlar geçirdiğini, binaların yıkıldığını, camilerin kurşunlandığını, yerleşim yerleri önünde bombalar patlatıldığını söyledi.

Bu hazin tablodan artık Türkiye’nin kurtulduğunu dile getiren Kurtulmuş, kadim kültür ve medeniyet şehirlerinden birisi olan Diyarbakır’ın yeniden canlandığını ifade etti.

Hazreti Süleyman ve 27 şehit sahabenin türbesinin bulunduğu alanın düzenlemesinin de başarılı olduğunu aktaran Kurtulmuş, bölgede yürütülen restorasyon çalışmalarının kente kimliğini yeniden kazandırdığını vurguladı.

“Diyarbakır yine bir kültür ve turizm merkezi olacak”

Diyarbakır’ın hem manevi hem de kültür ve medeniyet şehri kimliği bulunduğunu anımsatan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Diyarbakır’ı inşallah yeniden barış, esenlik içerisinde, halkının sokaklarında sabaha kadar rahat gezebildiği, hiç kimsenin hiçbir tehdit ve korku altında tutulmadığı, kültürün, medeniyetin, sanatın, üniversitenin, çalışma yerlerinin, her şeyin cıvıl cıvıl işlediği bir şehir haline getireceğiz. Sur’un, yeniden inşasıyla ilgili çalışmalar süratle devam ediyor. Diyarbakır’ın bütün ilçelerinde, belediyemizin, devletimizin yaptığı hizmetler, vatandaşlarımıza güzel bir şekilde dönüyor. Zor günler geride kaldı. Şimdi onları hafızalardan silme dönemidir. Diyarbakır halkımızın, Türkiye’deki aziz milletimizin hafızalarından sileceğiz. Diyarbakır yine bir kültür ve turizm merkezi olacak. Ankara’nın, İzmir’in, İstanbul’un insanları yine yerli turist olarak gelecek ve bu şehrin güzelliklerine şahit olacaklar. Emeği geçen bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. El birliğiyle Diyarbakır’ı ayağa kaldırmak hepimizin vazifesidir.”

“Bu topraklar, insanlığın son esenlik adasıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, hükümet, belediye başkanları, valililer ve ilgililerin Diyarbakır halkıyla bu şehri örnek hale getireceğini vurgulayan Kurtulmuş, “İnsanlar evlerinden oldular ama çok kısa bir zamanda evlerine yeniden kavuşacaklar. Barış, huzur içerisinde yaşayacaklar." dedi.

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu topraklar, insanlığın son esenlik adasıdır. Bu topraklarda huzursuzluğa, ayrılığa asla yer yoktur, olmamalıdır. Biz asırlardır burada Selahaddin Eyyubi’nin torunlarıyla Kılıçarslan’ın torunları yan yana bu coğrafyada hep beraber olduk. Bütün şehirlerimize hem Kılıçarslan’ın hem Selahaddin Eyyubi’nin ruhunu nakşettik. Anadolu böyle fethedildi. Bu ayrılıkları gayrılıkları hiç kimsenin bir daha ortaya koymasına fırsat vermeyeceğiz. Barışı dil ucuyla değil kalpten ve gönülden isteyerek yolumuza devam edeceğiz. İnşallah çok daha güzel günlere gideceğiz.”

“Bu kadar krizlerin olduğu bir coğrafyada yeni bir krize asla yer yok”

Kurtulmuş, konuşmasının ardından soruları da cevapladı.

Bir gazetecinin Katar krizine ilişkin sorusu üzerine Kurtulmuş bu krizin yapay olduğunu belirtti.

Bu krizin hiç yoktan ortaya çıkarıldığını ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin tavrının belli olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ilgili birimlerin sorunların çözülmesi için gayret ettiğini anımsatarak, “Bu kadar krizlerin olduğu bir coğrafyada yeni bir krize asla yer yok. Yeni bir krizi asla istemeyiz. Bunun için de Türkiye olarak büyük bir gayret sarf ediyoruz. Bu kriz yapaydır ama potansiyeli itibarıyla da genişleme ihtimali olan bir krizdir. Onun için hiç kimseye faydası yoktur. Bir an evvel bunun diyalogla çözülmesi gerekir. Ümit ederiz ki bayrama kalmadan çözülür.” değerlendirmesinde bulundu.

“Türk Ahmet ile Kürt Ahmet arasında ne fark vardır”

Terörle mücadele ve bölge illerine sunulan ekonomik programlara ilişkin bir soru üzerine de Kurtulmuş, 40 yıldır teröre destek verenlerin Selahaddin Eyyubi ve Kılıçarslan’ın çocukları arasına fitne koymaya çalıştığını vurguladı.

"Türkiye’nin ayaklarına bir pranga bağlıyorlar. Türkiye’nin ileriye gitmesini istemiyorlar." diyen Kurtulmuş, bunların, Diyarbakırlıların, diğer şehirdekilerin refah içinde yaşamasını istemediklerini ifade etti.

Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bu oyunu bozacağız. Bunun yolu da birlikte, hep beraber o kardeşliği hissetmek ve samimi olarak kardeşliğimizi yaşayabilmektir. Bu memlekette yaşayan Türk Ahmet ile Kürt Ahmet arasında ne fark vardır? Birçok şeyimiz müşterek. Ana dilimiz bırakın farklı olsun. Kimse dilini, kültürünü, etnik yapısını, ailesini seçerek bu dünyaya gelmedi. Ama bu farklılıklarımız bizim zenginliğimiz olmak mecburiyetindedir. Zenginliğimiz olursa bundan, bu bölgede olan bütün kardeşlerimiz, Türkiye’miz istifade eder. Farklılıklarımızı ayrılık haline getirmeye çalışanlara aman ha dikkat edin. Terör ve fitne fesat peşinde koşanlara da buradan diyoruz ki 'Size ekmek çıkmaz. Buradan size de bir gelecek yok, bundan vazgeçin.' Bu millet kararlıdır, hep beraber 80 milyon el ele kol kola girmiş vaziyette inşallah terörü geride bırakacak.”

AA