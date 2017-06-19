Официальный курс маната к мировым валютам на 19 июня

2017-06-19 09:21 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 19 июня установлен на уровне 1,7023 и 1,9055 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.

Курсы валют и драгметаллов 19.06.2017 1 доллар США 1 USD 1.7023 1 евро 1 EUR 1.9055

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