Мэй назвала инцидент у мечети в Лондоне потенциальным терактом

2017-06-19 09:24 | www.trend.az | 3

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что полиция рассматривает инцидент у мечети в Лондоне как потенциальный теракт, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

"Полиция подтвердила, что это рассматривается как возможный теракт….Я соберу чрезвычайное заседание этим утром", — приводит ее слова агентство.

"Все мои мысли с жертвами, их семьями и экстренными службами на месте", — добавила она.