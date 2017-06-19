Азербайджанская армия начинает учения с участием 23 тысяч военнослужащих

2017-06-19 09:30 | www.oxu.az | 3

Согласно утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым плану, начиная с 19-го июня, пройдут широкомасштабные оперативно-тактические учения с целью проверки боевой готовности войск, организации управления силами и средствами, их взаимодействия в условиях, приближенных к боевым.

Как передает Oxu.Az, в учениях будут задействованы до 23 тысяч военнослужащих личного состава, до 120 единиц танков и бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты.

Учения продлятся до 24 июня.

Н.О.

