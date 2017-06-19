Массовая драка на рынке в Баку: Есть раненый

2017-06-19 09:43 | www.oxu.az | 3

На одном из рынков в Сураханском районе столицы произошла массовая драка.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, работающий продавцом на рынке Шахин Мамедов 1987 г.р. вступил в конфликт с тремя лицами.

Конфликт перерос в драку, в ходе которой Ш.Мамедов получил 7 ножевых ранений в области головы, шеи, ноги и туловища. Раненый доставлен в больницу. Его состояние оценивается как среднетяжелое.

По факту в Управлении полиции Сураханского района ведется расследование.

A.M.

