В Лянкяране 80-летний мужчина зарубил топором супругу – ДОПОЛНЕНО

2017-06-19 09:46 | www.oxu.az | 3

В Лянкяране 80-летний мужчина убил свою супругу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, житель города Ханоглан Азизов, 1937 года рождения, на почве семейного конфликта убил свою супругу Алмагюлю Исмайлову, 1964 года рождения. Убийца задержан.

По факту ведется расследование.

Тело женщины для обследования передано в Лянкяранский отдел Объединения судмедэкспертизы и патологоанатомии.

Отметим, что А. Исмайлова была четвертой женой Х. Азимова. Так, одна из прежних жен Х. Азимова умерла, а две другие развелись с ним.

A.M.

