Изоляция Катара в регионе направлена против его суверенитета – Посол

2017-06-19 09:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Изоляция Катара в регионе, со стороны ряда арабских государств, направлена против его суверенитета. Об этом сказал посол Катара в США Машаль Бин Хамад аль-Тани, в интервью телеканалу «Аль-Джазира».

По словам посла, изоляция Катара ни как не связана с обвинениями в «поддержке терроризма».

Аль-Тани отметил, что имеются конкретные государства, заинтересованные в изоляции Катара и одной из этих стран являются Объединенные Арабские Эмираты.

Пятого июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной Ливии, Йемена, Мальдив и Маврикия.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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