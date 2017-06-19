Брат лидера турецкой оппозиции объявил голодовку

2017-06-19 09:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Брат лидера турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Кемала Кылычдароглу - Джелал Кылычдароглу объявил голодовку, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Как отмечается, он объявил голодовку в знак протеста против поддержки Кемалем Кылычдароглу движения Фетхуллаха Гюлена.

Ранее сообщалось, что в Анкаре прошло массовое шествие членов оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) в знак протеста против ареста депутата от партии Эниса Бербероглу, приговоренного к длительному сроку тюремного заключения из-за связей с движением Гюлена и разглашения государственной тайны.

Суд по тяжким преступлениям Анкары приговорил Бербероглу к 25 годам лишения свободы.

Политическая карьера Эниса Бербероглу началась в 2014 году в рядах CHP.

Вечером 15 июля 2016 года руководство Турции объявило о попытке военного переворота в стране. Со своей стороны военные заявили о переходе власти в их руки. На следующий день утром мятежные военные начали сдаваться. Власти Турции заявили, что попытка путча провалилась. В результате попытки военного переворота в Турции погибло более 200 человек. Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался дважды. В апреле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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