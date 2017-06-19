Google усилит контроль за экстремистскими роликами на YouTube

2017-06-19 09:56 | www.oxu.az | 3

Компания Google ужесточит борьбу с распространением экстремистских видеороликов на хостинге YouTube, который принадлежит корпорации.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в заявлении Google.

Для этого компания обновит и улучшит инструменты по автоматическому распознаванию и удалению видеороликов, которые содержат пропаганду терроризма и другой экстремистский контент. Google собирается увеличить число сотрудников, в ручном режиме занимающихся обнаружением и удалением подобных видео.

Пользователям сервиса, просмотревшим такой видеоконтент, Google будет отправлять ссылки на записи антиэкстремистского содержания, которые должны побудить их не связывать свою жизнь с терроризмом.

Также компания пообещала наладить сотрудничество с общественными организациями, которые ведут борьбу с распространением экстремистских материалов в интернете.

«Экстремисты и террористы хотят не только лишь подорвать нашу безопасность, но и уничтожить наши ценности и все то, чт делает общество открытым и свободным. Мы им этого не позволим», - указывается в пресс-релизе Google.

Н.О.