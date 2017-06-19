Фонд страхования вкладов Азербайджана выставил на аукцион автомобили-инкассаторы ОАО Atrabank

2017-06-19 09:56 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) продолжает продажу имущества ликвидированных банков через Аукционный центр при Ассоциации банков Азербайджана.

Согласно сообщению, опубликованному в понедельник на официальном сайте ADIF, на аукцион выставлены два автомобиля типа инкассатор, принадлежащие ОАО Atrabank.

Стоимость первого автомобиля марки Volkswagen Transporter - 17 050 манатов, второго инкассатора марки Volkswagen Caddi - 20 050 манатов.

Подробнее с условиями участия в аукционах можно ознакомиться по нижеследующим ссылкам:

http://1anelan.com/items/avtomobil_2936

http://1anelan.com/items/h_rrac_aaelanlar_2937

Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана отозвала лицензию Atrabank 27 января 2016 года.

С 16 августа прошлого года ADIF назначен ликвидатором банка.

Азербайджанский фонд страхования вкладов приступил к деятельности 13 августа 2007 года. Верхняя планка процентной ставки по страхуемым вкладам в иностранной валюте составляет три процента. Максимальный уровень годовой процентной ставки по страхуемым вкладам в национальной валюте не должен превышать 15 процентов.

Согласно закону "О полном страховании вкладов", в течение трех лет депозиты населения, годовая процентная ставка по которым не превышает максимального уровня, установленного Попечительским советом ADIF, будут застрахованы, независимо от суммы вклада.

Официальный курс на 19 июня составляет 1,7023 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)