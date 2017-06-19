Вооруженные силы проводят широкомасштабные учения

2017-06-19 10:02 | www.apa.az | 3

Согласно утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым плану пройдут широкомасштабные оперативно-тактические учения с целью проверки боевой готовности войск, организации управления силами и средствами, их взаимодействия в условиях приближенных к боевым.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, в учениях будут задействованы до 23 тысяч военнослужащих личного состава, до 120 единиц танков и бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты.



Учения продлятся до 24 июня.