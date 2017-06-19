Встреча по Сирии пройдет в Астане 10 июля

2017-06-19 10:09 | www.trend.az | 3

Очередной раунд переговоров по Сирии в Астане пройдёт 10 июля, в ней намерен принять участие спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Очередная встреча состоится в Астане 10 июля, в ней будет участвовать и специальный представитель генерального секретаря Стаффан де Мистура. Именно на этой встрече стороны договорились завершить согласование конкретных параметров модальностей обеспечения того режима, который должен существовать в зонах деэскалации и по их периметру", — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР).