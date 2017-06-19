Режим прекращения огня был нарушен 124 раза

2017-06-19 10:08 | www.apa.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении, используя 82 миллиметровые минометы (8 снарядов) в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 124 раз.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, армяне с позиций, расположенных в селе Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Беркабер, Паравакар Иджеванского района, Мосесгех, Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Ферехли, Гушчу Айрым и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Агдам, Коханеби, Мунджуглу Товузского района и Заманлы Гядабейского района.



Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Шихлар, Баш Гарвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Сарыджалы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Ашагы Вейселли, Гарвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраилского районов.