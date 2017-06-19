Во Франции бык убил известного испанского тореадора – ВИДЕО

2017-06-19 10:16 | www.oxu.az | 3

Во Франции во время корриды погиб тореадор Иван Фандиньо. Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на rustelegraph.ru.

Инцидент произошел в городе Эр-сюр-л’Адур в департаменте Ланды. Тореадор запутался в плаще и упал на землю. Бык быстро сориентировался и нанес мужчине удар рогом в районе легких. Фандиньо унесли с места трагедии на руках и доставили в больницу Мон-де-Марсан. Там он и умер. Тореадору было 36 лет, он занимался корридой с 1999 года. На ютъюбе уже появилась видеозапись последнего боя Фандиньо.

И.Н.