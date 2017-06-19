В Турции по делу о массовом отравлении солдат задержан 21 человек

2017-06-19 10:10 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Турции по делу о массовом отравлении солдат в провинции Маниса на западе страны задержан 21 человек, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Также сообщается, что военнослужащие отравились некачественной пищей.

Ранее с признаками отравления был госпитализирован 731 военнослужащий.

Комментируя данный факт, министр национальной обороны Фикри Ишик сказал, что в настоящее время состояние солдат оценивается как стабильное.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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