Азербайджанский ипотечный фонд привлек закупщика товаров и услуг для e-ипотеки

2017-06-19 10:10 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" (АИФ) привлекло закупщика товаров и услуг в связи с созданием системы "Электронная ипотека" на портале "Электронное правительство", говорится в сообщении, размещенном во вторник в официальной печати.

По итогам объявленного АИФ ранее тендера была выбрана компания ООО Cybernet.

Контракт между АИФ и Cybernet был подписан 12 июля 2017 года. Стоимость контракта не разглашается.

Компания Cybernet приступила к деятельности в 2004 году, а с 2011 года входит в инвестиционную компанию Synergy Group. Компания предлагает в Азербайджане и в странах Центральной Азии услуги и решения по ИТ. Компания обладает большим опытом в создании электронных услуг и применении решений по электронному правительству.

(Автор: Анвар Мамедов)