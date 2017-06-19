В Баку секретарь посольства Малайзии попал в аварию

2017-06-19 10:13 | www.apa.az | 3

В Баку автомобиль посольства попал в ДТП.

Как сообщает АПА, авария была зарегистрирована на проспекте Нефтчиляр Сабаильского района. Автомобиль марки «Mercedes» (066 D 004), за рулем которого находился секретарь посольства Малайзии в Азербайджане Раджа Ханизами, столкнулся с автомобилем марки «Mercedes», которым управлял житель города Баку Ровшан Салахов. Погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет.

По факту ведется расследование.