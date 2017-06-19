Начался визит сопредседателей МГ ОБСЕ в Азербайджан – ОБНОВЛЕНО

2017-06-19 10:18 | www.oxu.az | 3

Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд прибыл в Азербайджан.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщили в посольстве США в Азербайджане.

Отметим, сегодня начинается визит в Азербайджан сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Они проведут в Баку ряд официальных встреч.

На прошлой неделе сопредседатели посетили Армению и Нагорный Карабах. Ожидается, что после визита в регион сопредседатели выступят с заявлением.

08:40

Сегодня сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ прибудут в Баку.

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на Report.

В Баку они проведут переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

С.С.

