СМИ узнали подробности наезда фургона на толпу людей в Лондоне

2017-06-19 10:21 | www.trend.az | 3

Фургон совершил наезд на толпу возле мечети в Лондоне, когда люди собрались вокруг потерявшего сознание мужчины, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Press Association.

"Я шел по улице и увидел мужчину (на земле), который был на улице, я подошел к нему и посмотрел на него. И мне сказали, что он был своего рода не здоров, он потерял сознание", — заявил агентству Абдикадар Варфа (Abdikadar Warfa). По его словам, он отошел от мужчины, спустя несколько минут фургон на высокой скорости въехал в группу людей.

Газета Times со ссылкой на очевидца Абдулрахмана Салеха Аламуди (Abdulrahman Saleh Alamoudi) пишет, что водитель кричал о намерении "убить всех мусульман".

Фургон в ночь на понедельник въехал в людей на севере Лондона, когда те возвращались из мечети с ночной молитвы. Полиция сообщила, что в результате инцидента погиб один человек, 10 ранены, восемь из них госпитализированы. Задержан 48-летний мужчина.

Как рассказали очевидцы, в фургоне было трое мужчин, двоим удалось скрыться. Также свидетели происшествия отметили, что водитель не выглядел пьяным или нездоровым.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что полиция рассматривает инцидент как возможный теракт. Утром она намерена провести заседание чрезвычайного комитета COBRA.