Председатель Государственного таможенного комитета примет граждан в Огузе

2017-06-19 10:30 | www.apa.az | 2

В соответствии с графиком приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти, 23 июня в 10:30 председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев примет граждан в Огузе.

Как сообщили АПА-Экономикс в ГТК, на приеме будут выслушаны обращения жителей Огузского, Шекинского, Мингячевирского, Габалинского районов, касающиеся только таможенных вопросов.

Граждане, желающие принять участие в приеме, могут записаться на прием до 10:30 22 июня по номеру 195 Центра вызовов, по номеру Государственного таможенного комитета: (012) 404-22-00 (координатор - Мамедова Сабина Ханлар гызы) и Евлахского таможенного управления: (022) 336-44-27.