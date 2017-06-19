Молния ударила в самолет Стамбул – Тбилиси

2017-06-19 10:29 | www.oxu.az | 2

Молния ударила в самолет авиакомпании Atlas global, направляющийся из Стамбула в Тбилиси, в результате чего ему пришлось вернуться обратно в аэропорт Ататюрка.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в понедельник журналистам пассажиры.

По их данным, молния ударила в лайнер через несколько минут после взлета, в результате чего экипаж принял решение вернуться в аэропорт Ататюрка, рейс в направлении Тбилиси был осуществлен на несколько часов позже.

По словам пассажира Коте Матиташвили, «пострадавших в результате инцидента нет, однако, насколько известно, самолет все-таки получил повреждение, и именно поэтому было решено вернуться в аэропорт».

В пресс-службе аэропорта сообщили журналистам, что рейс Стамбул-Тбилиси был осуществлен с опозданием из-за непогоды.

Н.О.