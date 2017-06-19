Бадалян: Если над Шушой поднимут азербайджанский флаг, в Ереване не будет митингов

2017-06-19 10:34 | www.oxu.az | 2

«Сегодня в Армении к Нагорному Карабаху относятся отрицательно».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на epress.am, об этом в эфире авторской программы «Диссидентская кухня» правозащитника Микаела Даниеляна заявил эксперт по политическим и избирательным технологиям Армен Бадалян.

«Сейчас не 1988 год, это надо понимать. Многие в обществе видели президента карабахского происхождения и 1 марта. То есть не верьте, когда скажут, что, если в Карабахе что-то случится, в Ереване соберется 100-тысячная демонстрация в его защиту. Потому что в сознании что-то изменилось. В 1988-м Карабах в сознании людей был светлым будущим. Теперь, спустя 20 лет, изменилось общество и изменилась суть вопроса Карабаха. Не секрет: видели второго президента (Роберт Кочарян), видели третьего президента (Серж Саргсян), видели его братьев, видели – они карабахцы. Все это оставляет свой след, который может оказать воздействие спустя какое-то время. Во многих случаях я говорю людям: если вы увидите над Шушой азербайджанский флаг, не ждите 100-тысячных демонстраций в Ереване. Возможно, дашнаки митинг проведут, соберутся несколько сотен человек, помитингуют, но смысл победы Карабаха полностью утерян», - заявил Бадалян.

Н.О.