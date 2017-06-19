Иран и ЕАЭС подписали соглашение о создании зоны свободной торговли

2017-06-19 10:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Иран и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) подписали соглашение о создании зоны свободной торговли.

Обе стороны будут соблюдать основные принципы Всемирной торговой организации и создадут надлежащие условия для торговли всеми товарами в рамках торгового сотрудничества, сообщила пресс-служба ЕАЭС.

ЕАЭС - экономический союз государств, в основном расположенных в северной части Евразии. Он предусматривает свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы в государствах-членах.

Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Армения являются странами-членами союза, совокупный ВВП которых составляет 2,2 триллиона долларов.

(Автор: Эльмира Таривердиева)