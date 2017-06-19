Во Франции арестовали мафиози-армян

2017-06-19 10:53 | www.apa.az | 3

Во Франции арестовали мафиози-армян.

Как сообщает АПА со ссылкой на Le Figaro, 14 человек были арестованы в Бордо, Нанте, Ницце, Пуатье и Париже. Все арестованные армяне (гражданство не сообщается).

«В течение года полиция Ренна вела дело о группе сутенеров, которые, запугивая оружием проституток, заставляли их платить «дань». Двенадцать из 14 уже предстали перед судом, восемь из 12 – рецидивисты. Группа состояла из мужчин в возрасте около 30 лет, которые помимо сутенерства занимались различными мафиозными делами. Они так запугивали проституток, что те боялись рассказать о них полиции», - заявил представитель полиции Жан-Марк Дроге.