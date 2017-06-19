Армяне строят отели в Карабахе – ФОТО

2017-06-19 10:49 | www.oxu.az | 3

«Армяне сдали в эксплуатацию многочисленные отели, мотели и хостелы для привлечения туристов в Карабах».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом заявил сотрудник Института права и прав человека НАНА Фаиг Исмайлов.

По его словам, его словам, правительство Армении отремонтировало считающиеся архитектурными образцами здания и сдает их в эксплуатацию в качестве отелей.

«В качестве примера можно привести трехзвездный отель Avan Shoushi Plaza в бывшем здании гостиницы «Карабах». Отель был сдан в эксплуатацию в 2011 году.

Гражданин Франции по имени Армен со своей супругой – румынкой Кристиной живут в Шуше. Они отремонтировали несколько принадлежавших азербайджанцам домов и сдают их в аренду по низкой цене.

Этим же бизнесом занимается молодая пара из Еревана – Мхитар и Армине.

Правительство Армении инвестирует крупные суммы для развития туризма в Кельбаджаре, Агдере, Ходжавенде, Гадруте и Мартуни, каждый год сдавая в эксплуатацию новые отели», - отметил Исмайлов.

По мнению Ф.Исмайлова, таким способом правительство Армении старается популяризировать территории Нагорного Карабаха в качестве независимой административно-территориальной единицы.

Представляем вам фото некоторых отелей:

Н.О.

