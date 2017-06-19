Французское правительство в течение дня подаст в техническую отставку

2017-06-19 11:04 | www.trend.az | 3

Правительство Франции в течение дня подаст в отставку в рамках технической реорганизации после прошедших парламентских выборов, сообщил официальный представитель кабинета Кристоф Кастанер, передает РИА Новости.

"В ближайшие дни будет сформировано новое правительство во главе, я думаю, с Эдуаром Филиппом (действующий премьер-министр). Перестановки не будут масштабными, мне кажется, что речь идет о технической реорганизации", - заявил Кастанер, слова которого приводит агентство Франс Пресс.

Кандидаты от движения президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика" по итогам выборов депутатов Национального собрания получили 308 из 577 мест в нижней палате, еще 42 мандата завоевали представители союзной партии MoDem, свидетельствуют окончательные данные МВД страны.

Таким образом, движение Макрона будет контролировать абсолютное большинство голосов в Нацсобрании.