Azerbaycan ordusu dev tatbikata başladı (Görüntü)

2017-06-19 11:06 | www.trend.az | 1

Azerbaycan Savunma Bakanlığından Trend Haber ajansı’na yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Ordusu bugün dev tatbikata başladı.

Yapılan açıklamaya göre, tatbikata 23 bin askeri kadro , 120 kadar tank ve zırhlı araç katılıyor

Tatbikat 24 haziran’a kadar devam edecek