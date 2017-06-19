Глава МИД Колумбии посетил Габалу и Исмаиллы

2017-06-19 11:13 | www.apa.az | 3

Министр иностранных дел Колумбии Мария Анхела Ольгин с целью ознакомления посетила Габалу и Исмаиллы.

Как сообщает местное бюро АПА, гостью проинформировали о деятельности производственных предприятий Габалинского района. Во время ознакомления с фабрикой по изготовлению пианино «Beltmann» министр сказала, что на фабрике, которая не имеет аналога в регионе и отвечает самым последним международным стандартам, в год производится 1200-1500 пианино.

Затем Мария Анхела Ольгин ознакомилась с Габалинским консервным заводом, с городком Габала-Гида. Гостье предоставили информацию о различных проектах, реализуемых в районе в рамках программ социально-экономического развития, о потенциальных возможностях в сфере туризма и сельского хозяйства района, а также об увеличении числа посещающих Габалу туристов в рамках реализуемых в последние годы инфраструктурных проектов.

Затем министр посетила поселок Лагидж Исмаиллинского района.