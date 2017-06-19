Азербайджан объявил 5 человек, обвиняемых в похищении, в розыск по линии Интерпола

2017-06-19 11:14 | www.apa.az | 3

В Азербайджане 5 человек, обвиняемых в похищении, объявили в розыск по линии Интерпола.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Интерпола, ими являются 38-летний Рафат Амиров, 32-летний Руфат Амиров, 29-летний Камиль Амиров, 21-летний Али Гусейнов и 36-летний Эльвин Джафаров. Руфат Амиров обвиняется в похищении, а сотальные разыскиваемые – в попытке похищения.

Так как вышеуказанные лица сбежали из Азербайджана, в их отношении объявлен межгосударственный розыск, и для его поимки сотрудники правоохранительных органов обратились в Интерпол.