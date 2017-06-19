Microsoft Modern Keyboard добавит сканер отпечатков в любой ПК – ВИДЕО

2017-06-19 11:14 | www.oxu.az | 3

Microsoft анонсировала клавиатуру Modern Keyboard со встроенным сканером отпечатков пальцев.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на The Verge, внешне она выглядит в точности как предшественник, Surface Keyboard, однако оснащена встроенным в отдельную кнопку рядом с Alt дактилоскопическим датчиком и может подключаться к ПК как по беспроводному соединению, так и через кабель.

Modern Keyboard — это ультратонкая, низкопрофильная клавиатура. Как показано в ролике, новинка обладает спрятанным датчиком, способным узнавать своего владельца (за идентификацию пользователя отвечает система Windows Hello на самом компьютере), а также алюминиевым корпусом.

Продаваться новинка будет за 130 долларов. При этом еще совсем недавно компания начала продажи Surface Keyboard за 99 долларов. Этот вариант, однако, в первую очередь оптимизирован для Surface-планшетов, и у него нет сканера отпечатков.

Помимо ПК с Windows 10, Modern Keyboard можно использовать с «маками», а также устройствами на последних версиях Android.

Н.О.