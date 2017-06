Вооруженные силы Азербайджана приступили к широкомасштабным учениям (ВИДЕО)

2017-06-19 11:08 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В понедельник начались широкомасштабные оперативно-тактические учения с целью проверки боевой готовности войск, организации управления силами и средствами, а также их взаимодействия, сообщает министерство обороны Азербайджана.

На учения привлечены до 23 тысяч военнослужащих личного состава, до 120 единиц танков и бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты.