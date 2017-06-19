AZAL открывает прямое авиасообщение между столицами Азербайджана и Таиланда

2017-06-19 11:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - «Азербайджанские Авиалинии» с 29 октября приступают к выполнению регулярных пассажирских рейсов из Баку в столицу Таиланда – город Бангкок (Международный аэропорт Суварнабхуми).

Об этом говорится в сообщении AZAL, распространенном в понедельник.

Это первый прямой регулярный пассажирский рейс из столицы Азербайджана в Юго-Восточную Азию.

Рейсы из Баку в Бангкок будут выполняться по вторникам и воскресеньям на комфортабельных лайнерах Boeing-767, оборудованными салонами эконом-класса и «VIP-клуб». Обратные рейсы из Бангкока в Баку будут вылетать по средам и понедельникам.

Новые рейсы в Бангкок будут удобно состыкованы с другими рейсами «Азербайджанских Авиалиний», что позволит спланировать трансферные перевозки из стран Европы и СНГ через Международный аэропорт Гейдар Алиев, который по оценке престижного британского агентства Skytrax был назван самым лучшим аэропортом на территории постсоветского пространства.

В стоимость авиабилета включен бесплатный провоз багажа (до 23 кг) и полный ассортимент холодного и горячего питания.

Бангкок является одним из главных туристических центров в регионе, его ежегодно посещают миллионы туристов из многих стран мира, в особенности из Западной Европы и стран СНГ. Бангкок способен удовлетворить самые взыскательные вкусы: и тех, кого интересует загадочная культура Востока, и тех, кто гонится за развлечениями. В городе действует множество отелей самого разнообразного уровня, поэтому отдых здесь могут позволить туристы всех слоев населения.

Билеты можно забронировать и приобрести в кассах AZAL, в официальных агентствах авиакомпании и на сайте www.azal.az .

На данных рейсах пассажиры могут воспользоваться бонусной программой AZAL Miles. Подробная информации о бонусной программе AZAL Miles представлена на сайте авиакомпании: www.miles.azal.az. Для тех, кто еще не является участником программы, предлагаем пройти онлайн-регистрацию. Для автоматического зачисления баллов AZAL Miles при покупке авиабилета следует в соответствующем поле указать свой номер участника.

По вопросам приобретения авиабилетов и для получения подробной информации необходимо обращаться по телефонам:

(+99412) 598-88-80;

Короткий номер для звонков из Азербайджана: *8880

E-mail: callcenter@azal.az

Вопросы касательно бонусной программы AZAL Miles можно направлять на адрес azalmiles@azal.az, либо через контактную форму на сайте www.azal.az.