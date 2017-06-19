AZAL открывает прямой авиарейс в Бангкок

2017-06-19 11:25 | www.apa.az | 3

«Азербайджанские авиалинии» с 29 октября приступают к выполнению регулярных пассажирских рейсов из Баку в столицу Таиланда – город Бангкок (Международный аэропорт Суварнабхуми).

Как сообщили АПА-Экономикс в AZAL, это первый прямой регулярный пассажирский рейс из столицы Азербайджана в Юго-Восточную Азию. Рейсы из Баку в Бангкок будут выполняться по вторникам и воскресеньям на комфортабельных лайнерах Boeing-767, оборудованными салонами эконом-класса и VIP-клуб. Обратные рейсы из Бангкока в Баку будут вылетать по средам и понедельникам.

Новые рейсы в Бангкок будут удобно состыкованы с другими рейсами «Азербайджанских авиалиний», что позволит спланировать трансферные перевозки из стран Европы и СНГ через Международный аэропорт Гейдар Алиев, который по оценке престижного британского агентства Skytrax был назван самым лучшим аэропортом на территории постсоветского пространства. В стоимость авиабилета включен бесплатный провоз багажа (до 23 кг) и полный ассортимент холодного и горячего питания.

«Бангкок является одним из главных туристических центров в регионе, его ежегодно посещают миллионы туристов из многих стран мира, в особенности из Западной Европы и стран СНГ. Бангкок способен удовлетворить самые взыскательные вкусы: и тех, кого интересует загадочная культура Востока, и тех, кто гонится за развлечениями. В городе действует множество отелей самого разнообразного уровня, поэтому отдых здесь могут позволить туристы всех слоев населения».

Билеты можно забронировать и приобрести в кассах AZAL, в официальных агентствах авиакомпании и на сайте www.azal.az. На данных рейсах пассажиры могут воспользоваться бонусной программой AZAL Miles.